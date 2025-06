Lezioni di sicurezza stradale: la Polizia Municipale nelle scuole di Pozzuoli

POZZUOLI – Si è conclusa la campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale ed urbana che, come già avviene da anni, porta negli istituti scolastici del territorio puteolano il Nucleo di educazione stradale del Corpo di Polizia municipale di Pozzuoli. L’anno scolastico 2024/2025 ha visto per la prima volta coinvolgere nel progetto le classi 1 e 2 di un istituto di istruzione superiore, il liceo Statale “Virgilio”.

LE LEZIONI – Gli agenti che hanno tenuto le lezioni hanno sviluppato un format incentrato principalmente sui temi della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti e delle conseguenze, talvolta drammatiche, che ne deriverebbero. Altrettanta importanza è stata data all’imputabilità dei reati ai minori di anni 18 ed alle conseguenze sulla limitazione della libertà personale. Agli alunni del liceo Virgilio è stata data la possibilità di visionare le strumentazioni di cui dispone la Polizia municipale, fra cui l’Unità nobile dotata di una serie di strumentazioni quali il targascan, l’etilometro, il droga test, l’attrezzatura per la segnalazione ed il rilevamento di sinistri stradali.

IL CONCORSO – Al termine del percorso presso il Liceo è stato organizzato un concorso per la realizzazione di elaborati digitali e non, sulle tematiche affrontate. Fra i videoclip, poadcast e powerpoint presentati è stata decretata vincitrice del concorso la classe 2^ A con un videoclip intitolato “Scegli la tua Storia”, interamente realizzato dagli alunni sul tema della guida in stato di ebrezza.