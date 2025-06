Caos parcheggi a Bacoli, consigliere regionale di De Luca si scaglia contro Josi “La Procura ha smascherato l’inerzia”

BACOLI – «Anche oggi, come puntualmente accade nei fine settimana e nei festivi, i cittadini e i turisti che si stanno recando lungo il litorale flegreo stanno affrontando il solito scenario di traffico paralizzato, assenza di parcheggi, disagi e malcontento generale. È ormai cronaca ordinaria vedere auto bloccate per ore, lunghe file in ingresso e in uscita da Bacoli e Miseno, tempi di attraversamento che in alcuni casi superano abbondantemente i 60-90 minuti anche per pochi chilometri, residenti impossibilitati a muoversi, ambulanze e mezzi di soccorso rallentati.» È quanto denunciaDiego Venanzoni, consigliere regionale della Campania appartenente al gruppo consiliare “A Testa Alta con De Luca!”.

IL CASO OBLIO – «La recente decisione della Procura di Napoli di dissequestrare parzialmente il parcheggio dell’Oblio, riconoscendo “prioritarie esigenze di sicurezza urbana” e una “destinazione d’uso tollerata dagli enti preposti”, rappresenta una vera e propria sentenza sull’inerzia politica che ha caratterizzato la gestione locale di questo problema. – prosegue Venanzoni – Se è stato necessario l’intervento della magistratura per sbloccare un servizio essenziale come un parcheggio pubblico in un’area a fortissima pressione turistica, vuol dire che qualcuno non ha fatto il proprio dovere. Non si può continuare ad affrontare il tema della mobilità e della vivibilità nei fine settimana con ordinanze tampone o improvvisate chiusure. Occorre una visione organica. Prima si è proceduto a chiudere, giustamente, i parcheggi non regolari, ma senza predisporre alternative valide, né rafforzare i trasporti pubblici, né coordinare i flussi. Il risultato è quello che oggi è sotto gli occhi di tutti: cittadini esasperati, turisti delusi. Ora è indispensabile che l’amministrazione comunale metta immediatamente mano a tutte le altre vertenze aperte sui parcheggi e sulle aree di sosta, individuando soluzioni equilibrate che rispettino la legalità, ma che non lascino il territorio senza servizi essenziali.»

IL MONITO – «I tempi per intervenire sono strettissimi: l’estate è appena iniziata e non possiamo permettere che i prossimi fine settimana si trasformino in nuovi bollettini di disservizi e disagi. – conclude con un monito all’amministrazione comunale del sindaco Josi Della Ragione – Il turismo balneare è una risorsa strategica per i Campi Flegrei. Ma per valorizzarlo serve una gestione seria, competente e responsabile. Non si può lasciare che siano i magistrati a supplire alle carenze dell’amministrazione. Il tempo degli alibi è finito. I cittadini meritano risposte concrete e immediate.»