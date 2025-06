Dramma a Varcaturo: 18enne ucciso a coltellate sulla spiaggia

VARCATURO – Un 18enne è stato ucciso a coltellate intorno alle 13 di oggi sulla spiaggia di Varcaturo. La tragedia è avvenuta all’interno del lido “Palma Rey” in seguito a una lite scaturita per futili motivi. La vittima si chiama Nicola Mirti, 18 anni, di Mugnano. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, il giovane è morto poco dopo l’arrivo con un’ambulanza privata. Sul posto le forze dell’ordine stanno cercando di risalire, attraverso testimonianze e videro registrati dalle telecamere a circuito chiuso, al responsabile dell’accoltellamento che sarebbe già stato individuato.

L’OMICIDIO – La vittima era in spiaggia con un gruppo di amici quando, improvvisamente, è scoppiata la rissa. Lui e l’accoltellatore si conoscevano. Terrore tra i bagnanti che hanno assistito alle violenze. Il 18enne sarebbe morto a causa di due coltellate ricevuto allo stomaco. Momenti di tensione all’ospedale di Pozzuoli dove sono arrivati amici e parenti del giovane morto. Sul posto anche le forze dell’ordine. «Ci giunge notizia che intorno alle 13:15 un ragazzo è stato accoltellato allo stomaco presso una struttura balneare di Varcaturo. Il tutto pare sia scaturito da un litigio per futili motivi. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da una ambulanza privata che si trovava di passaggio ed è in condizioni disperate! Oramai la maggior parte dei giovani girano armati, anche solo per una giornata al mare, questo è un vero e proprio allarme sociale! Il ragazzo accoltellato è deceduto! Due fendenti al torace le causa della morte». è il messaggio su Facebook dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate.