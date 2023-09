POZZUOLI – Non si ferma l’ondata di scosse a Pozzuoli. Un nuovo sciame è stato registrato a partire dalle ore 23:25 di ieri sera. In totale sono finora otto gli eventi sismici registrati, con il più forte che ha fatto registrare una magnitudo di Md=2.5± 0.3, localizzata in prossimità di Via Vigna, alle 23:57, ora locale, alla profondità di 2.6 km con magnitudo. Delle otto scosse, due sono state di magnitudo 1.1 e 1.3.