POZZUOLI/ «La musica per la legalità» A Monterusciello si esibisce la Fanfara dei carabinieri

POZZUOLI – Torna a Pozzuoli la Fanfara dei carabinieri con “Concerti per le periferie la musica per la legalità”. La manifestazione andrà in scena martedì 3 ottobre alle ore 10 presso Piazza De Curtis, a Monterusciello. L’iniziativa è a cura del comando provinciale dei carabinieri di Napoli con il patrocinio del comune di Pozzuoli. Al concerto saranno presenti i quattro sindaci dei comuni flegrei di Pozzuoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida, oltre 400 giovani studenti degli istituti scolastici del territorio e i vertici locali e provinciali dell’Arma.

LA FANFARA – L’evento rientra nell’ambito della promozione della cultura della legalità, iniziativa messa in campo dal comando provinciale di Napoli che ha organizzato una serie di incontri in tutta la provincia con al centro la musica. Il progetto – realizzato con il patrocinio di diversi comuni dell’hinterland napoletano – vede l’Arma dei Carabinieri vicina ai cittadini non solo con servizi di prevenzione e repressione ma anche con iniziative di «prossimità», in questo caso attraverso la musica. La Fanfara, inoltre, torna nella città di Pozzuoli dopo nove anni dall’ultima esibizione, andata in scena in Piazza della Repubblica.