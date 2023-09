CALCIO/ Eccellenza: tutto pronto per la quarta giornata, domenica primo derby flegreo

CAMPI FLEGREI – E’ tutto pronto per la quarta giornata del girone A del campionato di Eccellenza Campania, con le flegree che scenderanno in campo tra sabato e domenica. Oggi in campo solo il Monte Calcio che ospita il Savoia alle 15.30. Domenica é tempo di derby con il Quarto Afrograd che ospita il Rione Terra Sibilla per la prima gara tra “cugini” dell’anno. La Puteolana domenica pomeriggio farà invece visita al Real Aversa fanalino di coda.

MONTE CALCIO – Con 5 punti in classifica la squadra di mister Illiano ad oggi é la meglio classificata delle flegree e oggi pomeriggio é intenzionata a rimpinguare la classifica nel match interno contro il Savoia, ospite di lusso al “Vezzuto Marasco” che però in questo inizio stagione non ha impressionato. Ghiotta occasione per i giallo blu per affermarsi come mina vagante del torneo.

IL DERBY – Il primo derby flegreo dell’anno va di scena al “Giarrusso” di Quarto con i locali che ospitano il Rione Terra Sibilla. I padroni di casa, allenati da mister Platone, vogliono dare continuità al buon pareggio della scorsa settimana ottenuto in casa del Savoia e provare così a scavalcare i cugini in classifica. Gli azzurri di Monaco dal canto loro vogliono invece riscattare la brutta prova interna disputata contro l’Acerrana e ottenere punti buoni per la classifica. Un derby sicuramente interessante che regalerà molti spunti.

PUTEOLANA 1902 – Dopo il “compitino” portato a casa nella partita interna con il Savoia i granata hanno la possibilità di rafforzare la classifica domenica pomeriggio in casa del Real Aversa fanalino di coda del girone. Una gara decisamente alla portata dei ragazzi di De Michele che devono reggere il passo di Acerrana, Afragolese e Pompei.