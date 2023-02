Sciame sismico nella notte a Pozzuoli, la scossa più forte è di magnitudo 2.0

POZZUOLI – Sciame sismico in corso nell’area dei Campi Flegrei a partire dalle 00:52 di questa notte. L’evento più significativo, localizzato in mare in prossimità della costa all’altezza del quartiere Bagnoli del comune di Napoli, è stato registrato alla profondità di 2,9 km con magnitudo 2.0. Più di una scossa è stata però avvertita dai residenti di Pozzuoli, soprattutto nella zona alta della città e in zona lungomare. Sono in corso intanto le verifiche sul territorio da parte della polizia municipale e dei volontari della Protezione Civile.

IL BOLLETTINO – Dagli inizi di gennaio 2023 è ripreso il trend in sollevamento il cui andamento sembra essere ritornato ai valori registrati nel precedente mese di novembre 2022: 15 millimetri al mese.