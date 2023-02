L’eccellenza della scuola “Falcone” di Pozzuoli, prima in Campania a lanciare il Baskin

POZZUOLI – Quando la scuola unisce senza distinzione di sesso, razza, religione e abilità motorie. Accade all’istituto superiore “Falcone” di Pozzuoli, dove si sta promuovendo un nuovo e rivoluzionario modo di fare sport attraverso la metodologia del design “for all”, per la diversità umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianza. L’iniziativa è condotta dal professor Vittorio Scotto di Carlo e da tutto il Dipartimento di Scienze Motorie con il sostegno e la sensibilità della dirigente Tenore Rossella. Inoltre il Falcone è l’unica scuola superiore in Campania che svolge e progetta attività di “Baskin”, lo sport universale per eccellenza che vede maschi e femmine e studenti con disabilità giocare in una stessa squadra.

LO SCOPO – Il Baskin è l’acronimo di Basket Inclusivo, uno sport democratico, sano, che finalmente rispetta le peculiarità e le individualità dei singoli studenti, dove fragilità ed eccellenze competono insieme per il raggiungimento di uno scopo comune ovvero dare tutto se stessi per vincere con sano divertimento. Il Baskin è riconosciuto dal MIUR e dal CIP e sta diventando sempre più praticato nonché parte dei giochi sportivi studenteschi.

Nel 2023, a Monte di Procida nominata capitale europea dello sport, ,il Baskin sarà l’unica disciplina sportiva inclusiva.