POZZUOLI – «Sono preoccupato per quanto sta accadendo nonostante il grande sforzo e il lavoro delle forze dell’ordine. Ho chiesto al Prefetto un comitato per l’ordine pubblico e siamo in attesa di una convocazione» queste le parole del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni dopo l’escalation di furti in case e ville registrati nelle ultime settimane in città.