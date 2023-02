Mitilicoltura, sistema produttivo più sostenibile: incontro tecnico a Bacoli

BACOLI – Lunedì 13 febbraio 2023, alle 11:30, presso la Casina Vanvitelliana di Bacoli, in piazza Rossini n.1, il FLAG Pesca Flegrea organizza l’incontro tecnico “Migliorare il sistema produttivo della miticoltura, favorendo un approccio di economia circolare alla gestione dei rifiuti”. I lavori si svolgeranno nell’ambito dell’iniziativa del FLAG Pesca Flegrea – Studio di fattibilità per sistema integrato di Recupero e Riciclo di Reti e Retini per la Pesca e la Mitilicoltura – realizzata con il cofinanziamento del FEAMP Campania 2014/2020. L’iniziativa intende esplorare, sotto l’aspetto tecnico, ambientale, economico, sociale ed autorizzativo, la fattibilità di un sistema integrato di riciclo e smaltimento dei rifiuti provenienti dall’attività di pesca e mitilicoltura, con l’obiettivo di promuovere la transizione verso un’economia verde e circolare.

GLI INTERVENTI – Spiega Paolo Conte, Presidente del FLAG Pesca Flegrea: «Attualmente gli imprenditori del settore della pesca e della mitilicoltura pagano alla fonte il contributo sugli acquisti di attrezzature in materiale plastico, ovvero materiale di consumo necessario allo svolgimento delle loro attività. Il problema è che il rifiuto plastico, che si genera alla fine del ciclo lavorativo, non può essere smaltito nel circuito urbano, in quanto catalogato come rifiuto speciale non pericoloso. Pertanto, il costo di smaltimento diventa un costo di gestione, che grava in modo significativo sull’economia aziendale. In questo contesto, il FLAG Pesca Flegrea vuole lanciare un programma per il recupero, la gestione e valorizzazione dei rifiuti connessi all’attività di pesca e mitilicoltura. Creare alternative al trasporto in discarica di questo genere di rifiuti contribuisce alla riduzione delle emissioni di gas serra e previene l’inquinamento dell’ecosistema marino». Interverranno: Josi Gerardo Della Ragione – Sindaco Comune di Bacoli; Paolo Conte – Presidente FLAG Pesca Flegrea; Fabio Postiglione – Presidentente OP Mytilus Campaniae; Franceso D’Isanto – Vicepresidentente OP Consorzio Produzione Molluschi; Rosalba Giugni – Presidente MAREVIVO; Salvatore Mallardo – CNR – Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali; Alberico Simioli – Assistenza Tecnica Assessorato Agricoltura Regione Campania e Domenico Ruggiero – Direttore tecnico Sistema Ambiente Provincia di Napoli SPA