Pro Loco Monte di Procida: «Ecco il nostro nuovo simbolo»

MONTE DI PROCIDA – La Pro Loco Monte di Procida presenta il suo simbolo che accompagnerà il gruppo nelle comunicazioni e manifestazioni sia in forma digitale che materiale. «Il simbolo – si legge in una nota – è composto da più elementi grafici: l’elemento di riconoscibilità geografica per flegrei e soprattutto per non flegrei: il profilo dell’isolotto San Martino; il tramonto sul mare, una delle bellezze di Monte di Procida che evoca sfumature di colori ed emozioni; una vela come elemento che richiama ai viaggi, incentivando chi lo vedrà ed anche vela a simboleggiare i viaggi e i Nostoi della marineria di Monte di Procida e che ha dato sviluppo al territorio; la Luna, elemento che emoziona con i suoi riflessi notturni sul mare. Luna storta posta in combinazione sopra il Sole per richiamare in modo iconico Selene/Iside, Dea cara ai Classiarìì che si formavano militarmente a Miliscola, come rappresentata nella Necropoli di Cappella. Questo ultimo elemento grafico stimolerà domande e la curiosità dei visitatori e sarà un elemento da cui partire per raccontare il territorio».