Sciame sismico in corso a Pozzuoli, scossa con boato all’alba

POZZUOLI – Sciame sismico in corso a Pozzuoli. I sensori dell’Osservatorio Vesuviano stanno registrando al vulcano Campi Flegrei una serie di terremoti. Al momento, l’evento più energetico risulta essere quello 08:31 con magnitudo 2.4 ed epicentro in zona Solfatara. Forte anche la scossa delle ore 5.06 con magnitudo preliminare 2.1, profondità 1,84 km ed epicentro sempre alla Solfatara. La scossa è stata accompagnata da un boato. Altro evento rilevante ha presentato magnitudo preliminare 1.6 ed è stato avvertito alle ore 05.54. Risultano, invece, rispettivamente di magnitudo 1.2, 1.5 e 1.4 gli eventi registrati subito dopo la scossa più forte all’alba. Non risultano danni a persone o cose.