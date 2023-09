Scosse a Pozzuoli, lezioni sospese in alcune scuole e studenti nei cortili

POZZUOLI – Lezioni momentaneamente sospese in alcune scuole di Pozzuoli. Gli studenti sono scesi in cortile in attesa di poter rientrare in aula. Alle 9:10 del mattino a creare momenti di panico è stata la scossa di magnitudo 3.2 a una profondità di 2.96 km. In corso uno sciame sismico composto finora da 28 terremoti, a partire dalla mezzanotte di ieri. Le scosse più forti sono state avvertite distintamente anche nei vicini comuni flegrei. Dal 2005 a oggi è in atto un lento sollevamento del suolo. Al momento la media è di circa 15 millimetri al mese.