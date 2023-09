POZZUOLI/ Medici e infermieri con lutto al braccio: la protesta contro la carenza di personale

POZZUOLI – Giovedì 28 settembre, dalle 8 alle 16, l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli sarà uno dei teatri di una manifestazione pacifica di medici ed infermieri, i quali scenderanno in strada con una fascia nera al braccio in segno di lutto. L’evento è stato organizzato dalla CGIL FP della Campania e patrocinata dalla Associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”. Il personale sanitario manifesterà per la cronica e dolorosa carenza di personale di emergenza/urgenza e per le continue aggressioni che medici ed infermieri subiscono con cadenza quotidiana. Oltre al Santa Maria delle Grazie ci saranno presidi all’ospedale di Giugliano, di Frattamaggiore, al Santobono, al Cardarelli ed all’Ospedale San Paolo.