BACOLI/ Coppia rischia di annegare in mare a Miliscola: salvata da finanziere libero dal servizio

BACOLI – Erano in difficoltà in mare, spinti dalla corrente non riuscivano a guadagnare la riva rischiando di annegare. Alla scena ha assistito un maresciallo della Guardia di Finanza che si è tuffato in acqua riuscendo a mettere in salvo una coppia di coniugi. Una storia a lieto fine, durante la quale non sono mancati attimi di forte paura, andata in scena ieri a Miliscola. Il finanziere, un 46enne di Somma Vesuviana, era in compagnia dei figli piccoli quando è andato in soccorso della coppia (sulla sessantina d’anni entrambi), riuscendo a trasportarli poi in spiaggia. Alla scena hanno assistito diverse persone che hanno applaudito l’uomo per il suo nobile ed eroico gesto.