POZZUOLI/ Posta la prima pietra del Polo artigianale di Monterusciello

POZZUOLI – Questa mattina è stata posata la prima pietra per la realizzazione del “Polo artigianale” di Monterusciello. I lavori saranno realizzati dal Consorzio PAM, che metterà in atto il progetto realizzato nel 2015. Slittati a causa di “lungaggini” burocratiche a cui si è aggiunto lo stop legato al Covid, l’apertura del cantiere è arrivata nella giornata di oggi alla presenza dei dirigenti del consorzio, degli operai e del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni (nella foto de “L’Iniziativa”), che simbolicamente ha posto la prima pietra sul terreno che, tra via Brancati e Via Parini, vedrà sorgere il “Polo artigianale”.