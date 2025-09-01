Sciame sismico, danneggiata palazzina a Pozzuoli: sfollate sei famiglie

POZZUOLI – Danni a una palazzina a via Napoli dopo la scossa di magnitudo 4.0 di questa notte. L’edificio, in cui vivono sei famiglie. è stato evacuato questa mattina. Qui sono in corso le verifiche dei vigili del fuoco, intervenuti con due squadre e dell’ufficio tecnico del Comune. In alcuni appartamenti i solai risultano danneggiati con abbassamenti dei pavimenti. Sul posto, oltre a due squadre dei vigili del fuoco e dei tecnici comunali, anche polizia municipale e protezione civile. Alle spalle dell’edificio sgomberato è crollato parte del costone tufaceo. Non si registrano