POZZUOLI/ Documento spacca Europa Verde: il direttivo scarica Andreozzi, Migliucci & C.

POZZUOLI – Con un documento a firma dei componenti del direttivo e del capogruppo in consiglio comunale, Europa Verde si spacca in due. “Date le ultime vicende all’interno del consiglio comunale – si legge – che hanno creato disorientamento nella cittadinanza e imbarazzo al gruppo dirigente di Europa Verde in merito alla collocazione dei Verdi all’interno dell’amministrazione comunale, si mette a conoscenza la cittadinanza della volontà dei componenti scriventi dei Verdi di rendere quanto prima esplicita la posizione del partito nell’amministrazione comunale e dei propri consiglieri nel partito e nell’amministrazione comunale, al fine di fare chiarezza una volta per tutte. Ciò, come è doveroso, avverrà nelle sede opportune quanto prima, e quindi all’interno del direttivo cittadino, in seguito alla presa in carico delle presenti richieste dei dirigenti da parte del co-portavoce cittadino”.

LA LOTTA – Il documento è stato sottoscritto dai componenti del direttivo Vincenzo Sico, Maria Rosaria Luongo, Marcello Mirata, Vincenzo Punziano, Marco Russo, Milena Varriale e dal capogruppo Enzo Pafundi. I riferimento è alle ultime dichiarazioni di Gennaro Andreozzi durante l’assise del 7 agosto scorso che hanno portato a un punto di rottura con la parte verde rappresentata da Andreozzi e dall’altro co-portavoce del partito Vicente Migliucci.