POZZUOLI – Ore 11.02. La terra trema ancora nei Campi Flegrei e la scossa arriva a ‘scuotere’ anche la città Napoli. In corso uno sciame sismico. La paura corre subito sui social dove in tanti si precipitano per raccontare alcuni secondi di terrore. L’evento più forte, di magnitudo preliminare 3.0, ha presentato come epicentro la Solfatara e una profondità di 1,4 km.