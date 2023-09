Sicurezza a Bacoli, arrivano 66 nuove telecamere in città

BACOLI – Più sicurezza a Bacoli. Questo il grido d’allarme lanciato negli ultimi mesi da commercianti e residenti. Un appello che non è rimasto inascoltato. Il Comune sta provvedendo all’installazione di 66 nuove telecamere per controllare la città. «Bacoli sarà più sicura. Da Cuma alla Spiaggia Romana; da Miseno al centro storico; dalla Villa Comunale a Baia e da Miliscola a Cappella. È un investimento molto importante, che stiamo realizzando insieme all’allestimento del nuovo impianto di pubblica illuminazione. Più di 1000 lampade e più di 400 pali completamente nuovi. Una vera rivoluzione per il nostro paese», afferma con orgoglio il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.