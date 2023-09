Il Comune di Quarto dichiara guerra ai morosi: via al distacco delle luci votive al cimitero

QUARTO – Il Comune di Quarto dichiara guerra ai morosi e sta procedendo al distacco dell’alimentazione elettrica delle lampade votive cimiteriali per le quali non è stato finora effettuato il pagamento annuale. L’ente si riserva inoltre ogni azione legale per il recupero coatto delle somme dovute. Le famiglie, che intendono regolarizzare la propria posizione debitoria, potranno farlo presso l’Ufficio Servizi cimiteriali.