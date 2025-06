Sciame sismico a Pozzuoli, la scossa più forte di magnitudo 3.2

POZZUOLI – Uno sciame sismico è in corso dalle 19:31 di venerdì a Pozzuoli. Al momento la scossa più forte rilevata dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano e dalla popolazione è stata di magnitudo 3.2. L’epicentro del sisma è stato localizzato in località Solfatara, tra via Solfatara e I Traversa Coste d’Agnano ad una profondità di 2,2 km. Finora sono stati rilevati in totale altri 12 terremoti, tutti però di magnitudo inferiore a 1.0 e quindi a malapena percepiti dalla popolazione.