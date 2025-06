Orrore a Quarto, anziano ucciso dai suoi due figli: il cadavere nascosto in una cassapanca – LE FOTO E I NOMI

QUARTO – C’è una lite per motivi economici alla base dell’omicidio di Antonio Di Gennaro, 72 anni, di Quarto, ucciso dai suoi due figli. Il corpo senza vita dell’anziano è stato trovato questa mattina all’interno di una cassapanca, collocata fuori al balcone di un’abitazione al secondo piano di una palazzina in via Cicori 105, in un parco residenziale nel comune di Quarto. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della Tenenza di Quarto e del nucleo operativo della Compagnia di Pozzuoli al termine di una minuziosa e serrata indagine che in poche ore ha portato a chiudere il cerchio intorno ai due assassini. I due fratelli, Andrea e Michele, rispettivamente di 34 e 42 anni sono stati arrestati in mattinata con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere.

L’ASSASSINIO – Davanti ai carabinieri hanno ammesso di essere stati loro ad ammazzare l’anziano genitore per motivi economici. L’uomo è stato soffocato e poi rinchiuso in una panca. Ieri sera la compagna del 71enne ne aveva denunciato la scomparsa. (seguiranno aggiornamenti)

LE FOTO