Sciame sismico a Pozzuoli, la scossa più forte di magnitudo 3.1

POZZUOLI – Oltre 50 scosse da questa notte sono state rilevate dai sensori dell’Osservatorio Vesuviano. La più forte è stata registrata alle 00:51 di magnitudo pari a 3.1 con epicentro in suolo San Gennaro, ad una profondità di 2.4 chilometri. Lo sciame finora è stato costituito in via preliminare da oltre 50 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (44 localizzati) e con magnitudo massima Md = 3.1 ±0.3.

Si riportano l’elenco complessivo degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0 e la mappa delle localizzazioni degli eventi con magnitudo Md ≥ 1.0.