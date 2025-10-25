Rifiuti non raccolti, il sindaco si scaglia contro la De Vizia «Comportamento ingiustificabile»

POZZUOLI – «Non siamo di fronte a semplici disservizi, ma a un comportamento ingiustificabile, che rende difficoltosa la vita quotidiana dei cittadini. Con il mancato rispetto del contratto, la società De Vizia sta mancando di rispetto ai cittadini. Cumuli di rifiuti lasciati per strada, raccolta fatta a singhiozzo, zone abbandonate come se non ci fosse un servizio pagato con soldi pubblici.» E’ quanto denuncia il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, dopo le numerose segnalazioni di cumuli di rifiuti lasciati in strada e non raccolti dall’azienda che sta gestendo il servizio in proroga. «Non mi interessa se non parteciperanno alla prossima gara, – fa sapere – dove abbiamo previsto più risorse e standard più alti: fino all’ultimo giorno utile devono lavorare e rispettare gli impegni contrattuali. Punto. Abbiamo già applicato 3 penali, ma evidentemente non bastano. Nelle prossime settimane scatteranno altre due penali. Da oggi ho disposto controlli h24 su ogni mezzo ed in ogni quartiere. E al minimo disservizio scatteranno nuove penali, senza alcuna tolleranza. Ma non mi fermerò qui: porterò questa vicenda all’attenzione della Prefettura, dell’Autorità Anticorruzione e degli altri organi competenti, perché voglio capire se dietro questo atteggiamento ci sia una strategia per mettere in difficoltà l’amministrazione o la città. Chi ritiene di poter oscurare la bellezza di Pozzuoli con atteggiamenti non consoni si sbaglia di grosso. Io, la mia amministrazione e questa comunità non ci faremo intimidire da nessuno».