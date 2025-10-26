Follia in centro a Pozzuoli: spintonano anziana per gioco e la feriscono

POZZUOLI – Una spalla fratturata e un trauma al volto. È quanto ha subito un’anziana donna ieri sera a Pozzuoli, vittima di un gruppetto di ragazzine che nella folla l’hanno spintonata facendola cadere. L’episodio è avvenuto sabato sera in Piazza della Repubblica. La donna – moglie di un commerciante della zona – è stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del 118 giunti sul posto e trasferita all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Dopo il folle gesto la banda di minorenni si è dileguata per i vicoli del centro storico.