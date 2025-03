Sciame sismico a Pozzuoli: la scossa più forte di magnitudo 3.0

POZZUOLI – È in corso uno sciame sismico a Pozzuoli, iniziato alle 02:57 e composto finora da 28 scosse. La più forte è stata rilevata alle 03:04 di magnitudo pari a 3.0 con epicentro localizzato nei pressi della Solfatara a una profondità di 2.4 km. Un secondo fenomeno di particolare rilevanza è stato registrato alle 03:44 sempre nella stessa zona: la magnitudo questa volta è stati pari a 2.3 con epicentro a una profondità di 1.9 km. Le due forti scosse sono state avvertite in quasi tutta la città di Pozzuoli e nei vicini comuni Flegrei. Per il momento non si registrano particolari criticità.