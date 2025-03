POZZUOLI/ Pranzo gratis, sconto scossa e tavolo anti sismico: i commercianti esorcizzano il bradisismo – LE FOTO

POZZUOLI – I puteolani non si fermano davanti al bradisismo. Anzi, vanno avanti e rilanciano con una serie di iniziative di marketing per attirare l’attenzione dei turisti e rassicurare i propri clienti. Da qualche giorno a Pozzuoli è possibile trovare una serie di proposte commerciali da parte di ristoranti, pizzerie, caffetterie e vinerie. A Via Napoli ad esempio “La cucina degli amici” invita i propri clienti nella sua “veranda anti terremoto”, mentre il ristorante “Don Antonio” ha posizionato in un vicoletto del porto il tavolo anti sismico che dà la possibilità di mangiare all’aperto “lì dove le scosse non si sentono”. Sempre sul porto di Pozzuoli il ristorante “ La Scalinatella” offre il pranzo o la cena ai clienti che “resistono” alle scosse senza alzarsi dai tavoli, mentre “Mapò wine and food” in Piazza della Repubblica offre lo “sconto sismico” la cui percentuale è pari alla magnitudo della scossa. Altra simpatica iniziativa è stata realizzata dalla caffetteria “Profumo di Cafè” che al bradisismo ha dedicato il dolce “Monte Babà”.

ESORCIZZARE – «Voglio fare i complimenti ai titolari di ristoranti, bar e pizzerie di Pozzuoli che in un periodo così delicato stanno dando sfoggio al loro talento e alla loro inventiva per esorcizzare la paura e promuovere le proprie attività commerciali. Ecco, questo è lo spirito giusto. Lo spirito di un popolo che non si piega e che anche questa volta è pronto a ripartire. – spiega l’assessore alle attività produttive del comune di Pozzuoli, Titti Zazzaro – Abbiamo sempre convissuto con il bradisismo e più volte ci sono stati periodi dove le scosse si fanno sentire maggiormente. Il problema, piuttosto, è quello di alcuni messaggi fuorvianti che vengono dati rispetto a questa situazione, di fronte ai quali sdrammatizzare è un modo utile per esorcizzare la paura e invitare i turisti di tutto il mondo a venire per vivere in sicurezza la nostra realtà».

