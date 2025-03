BACOLI/ Suggestiva escursione in SUP nelle acque flegree per il Navigium Isidis

BACOLI – Il Navigium Isidis (naviglio di Iside) nel rito romano consisteva in un corteo di una festosa folla in maschera che seguiva un’imbarcazione in legno, ornata di fiori, mentre solcava le acque del Tevere per invocare la protezione sui naviganti. Nel mito egiziano Iside, divinità propizia alla navigazione, viaggiava per i mari alla ricerca delle parti smembrate del corpo di Osiride per riassemblarle e riportarlo in vita. Per rievocare questo mito antico, nell’ambito di una più ampia manifestazione messa in piedi a scopi dimostrativi e didattici dalla Militum Schola, dal Gruppo Archeologico Kyme e da altre associazioni, sotto il patrocinio morale dei Comuni di Bacoli e Monte di Procida e dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, ArcheoSup Campi Flegrei ha organizzato nella mattinata di domenica scorsa, 9 marzo, un’escursione tra sport, cultura e spiritualità. Partendo da Punta Sarparella, i partecipanti hanno pagaiato lungo la costa di Miseno a bordo di SUP, indossando abiti ispirati al mondo romano e formando un corteo che ha voluto simbolicamente rinsaldare un legame di profonda connessione con il mare. Al contempo, sono state raccontate leggende e curiosità del mondo antico, arricchendo l’esperienza con riferimenti alla terra dei Campi Flegrei e al suo rapporto millenario con il mare.

UN FORMAT VINCENTE – «Il Navigium Isidis in SUP – commenta Nico Maggitelli di AcheoSup Campi Flegrei – ha rappresentato molto più di una semplice uscita in acqua: è stato un viaggio nel tempo, un modo per rivivere un’antica tradizione attraverso lo sport e la natura. Il mare dei Campi Flegrei, carico di storia e di miti, ha fatto da scenario perfetto a questa straordinaria rievocazione. L’evento, reso possibile grazie all’associazione Militum Schola, ha riscosso grande entusiasmo tra i partecipanti, confermando il successo di un format che unisce la passione per la storia con il movimento all’aria aperta. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno reso speciale questa avventura, e invito a rimanere aggiornati sui social per i prossimi eventi».