Sciame sismico a Pozzuoli: la scossa più forte di magnitudo 2.2

POZZUOLI – Sono finora sei le scosse registrate a Pozzuoli e nei Campi Flegrei all’interno di uno sciame sismico iniziato alle 13:40 con un evento di magnitudo 1.7. Dopo tre minuti i sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato alle 13:43 una ulteriore scossa di magnitudo 2.2 che al momento rappresenta quella più forte finora registrata. Questo evento è avvenuto a una profondità di 2.6 km con epicentro nell’area della Solfatara. Lo sciame è ancora in corso, ma non si registrano particolari criticità.