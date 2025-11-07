POZZUOLI/ Urinava in una grotta dell’Anfiteatro Flavio: turista ungherese denunciato dalla Polizia

POZZUOLI – È stato sorpreso ad urinare all’interno di una grotta dell’Anfiteatro Flavio e denunciato dalla Polizia. Nei guai è finito oggi un turista ungherese, che insieme a un gruppo di connazionali era in visita guidata presso l’importante sito del Parco Archeologico dei Campi Flegrei. L’uomo, in particolare, è stato notato dal personale presente sul posto che ha chiesto l’intervento della Polizia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che lo hanno bloccato prima che si allontanasse. Da una verifica effettuata all’interno della grotta, nulla è risultato alterato o deturpato. Il turista è stato invece denunciato per atti contrari alla pubblica decenza.