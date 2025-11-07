«Strade chiuse e traffico in tilt a Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buonasera le scrivo per chiederle se sia possibile in questo periodo dove ci sono scosse continue e non sappiamo dove andiamo a finire , ci sono strade chiuse che non si sa quando riaprono e noi cittadini paghiamo le pere cotte Non è possibile che stiamo nel traffico dalle 16:35 e ora che sono le 17:14 abbiamo percorso il tratto dalla rotonda di via Campana fino alla Farmacia Zaccariello via Artiaco e siamo fermi già da 10 minuti che non facciamo un metro» (Michele A.)