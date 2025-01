Sciame sismico a Pozzuoli, la scossa più forte di magnitudo 1.9

POZZUOLI – Trema ancora la terra a Pozzuoli. I sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno rilevato che a partire dalle ore 22:45 (UTC 21:45 del 24.01.2025) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei con magnitudo massima preliminare Md = 1.9 ± 0.3. La scossa più forte è stata avvertita in serata in gran parte della città, compresi i quartieri di Monterusciello e Toiano.

LA PRIMA SCOSSA – Un’altra scossa di magnitudo 1.9 è stata avvertita nella mattinata di venerdì con epicentro nei pressi di Via Cupa Cigliano. Il sisma si è prodotto alle 06:29 ora locale (UTC 05:29), alla profondità di 2.3 km.