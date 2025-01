POZZUOLI/ Alta tensione nella stanza del sindaco Manzoni: lite tra il capo di gabinetto e un assessore

POZZUOLI – Le urla si sono sentite fino al cortile, con i dipendenti che sono usciti dagli uffici per capire cosa stesse succedendo. “Mi stai rompendo il c….” è stata una delle frasi più “dolci” uscite dall’ufficio del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, teatro di una lite ad alta tensione che ha avuto come protagonisti il capo di gabinetto Elio Buono e l’assessore al governo del territorio Giacomo Bandiera.

LA STORIA – Il motivo della furibonda lite è da ricercare ancora una volta nel Rione Terra. Al centro ci sono le ultime decisioni adottate dall’amministrazione comunale, la gestione degli ultimi atti che stanno portando alla definizione dei bandi. I fatti risalgono alla tarda mattinata di martedì. Bandiera, che da tempo si è defilato sul tema, secondo quanto trapelato dalla palazzina numero sette avrebbe espresso dubbi sugli esiti finali delle attività in corso per il Rione Terra, scatenando la dura reazione del plenipotenziario del sindaco Manzoni. Proprio gli ampi poteri assunti da Elio Buono, che ormai controlla ogni atto interferendo anche nel lavoro degli assessori, stanno facendo storcere il naso non solo a Bandiera. Spia di un malcontento diffuso tra membri dell’esecutivo e consiglieri comunali su cui ora dovrà lavorare il sindaco. Per la cronaca: durante la lite il sindaco ha lasciato la propria stanza.

