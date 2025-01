BACOLI/ Il Comune chiude definitivamente “American Auto”: denunciati titolare e moglie

BACOLI – Dopo il sequestro dell’area da parte della Polizia Metropolitana, arriva anche il provvedimento del Comune di Bacoli che ha ordinato la chiusura della concessionaria “American Auto” di Cappella, del noto tiktoker Enrico Ioffredo. Il dispositivo comunale arriva dopo le indagini condotte, appunto dalla Polizia Metropolitana, che aveva sequestrato alcune automobili con i contachilometri scalati e una vettura con telaio contraffatto. Gli inquirenti hanno anche scoperto che, all’anagrafe, il nome vero di Enrico era Michele. L’uomo è stato denunciato insieme alla moglie per ricettazione e frode in commercio. In particolar modo sotto la lente di ingrandimento della Polizia Metropolitana sono finite una Renault Capture con targa polacca e il cui numero di telaio era stato contraffatto e tre vetture “schilometrate”: una Fiat Panda (da 200mila a circa 125mila), un Fiat Grande Punto e una Audi Q7 (da 365mila km a circa 120mila).

IL PROVVEDIMENTO – A seguito dei controlli è emerso che, oltre alla presenza di manufatti abusivi, è stato accertato che l’attività funzionava in assenza delle dovute autorizzazioni e non aveva la Scia del Comune di Bacoli. Alla luce di queste irregolarità, il 23 gennaio, il Comune di Bacoli ha emesso l’ordinanza, pubblicata anche nell’albo pretorio “di cessazione e chiusura attività sita in Bacoli alla via viale Olimpico, società AmericanAuto”.

LA REAZIONE DI IOFFREDO – Dopo il tam tam mediatico e sui social per la notizia del sequestro, Ioffredo aveva pubblicato un video su Tik Tok, affermando che “si trattasse soltanto di un equivoco, e di essere in possesso delle regolari autorizzazioni” e, inoltre, aveva aggiunto che “di avere già dato mandato ai suoi avvocati per chiarire la situazione in quanto lui era estraneo ai fatti”.