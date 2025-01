«Il porto di Pozzuoli non è sicuro» trasportatori in stato di agitazione

POZZUOLI – «Il porto di Pozzuoli non è sicuro». E’ quanto denunciano gli autotrasportatori dell’associazione “New Atec” che hanno avviato lo stato di agitazione per le ormai difficili condizioni operative del porto flegrea dove, a causa del bradisismo, le banchine si sono sollevate rendendo problematiche le operazioni di imbarco e sbarco dai traghetti diretti ad Ischia e Procida. La New Atec, che raggruppa molti dei trasportatori ischitani e procidani oltre che alcuni commercianti dell’isola verde, ha inviato una lettera-denuncia al Commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi pubblici nei Campi Flegrei, al Prefetto di Napoli, alla Regione Campania ed all’autorità marittima puteolana per “rimarcare le criticità palesatasi a causa del sollevamento del suolo a Pozzuoli che coinvolge anche l’area portuale col risultato che attualmente, specie con la bassa marea, scendere e salire sulle rampe delle navi per i mezzi pesanti è operazione spesso difficile e pericolosa.” Gli autotrasportatori chiedono interventi risolutivi immediati e la messa in sicurezza delle operazioni di sbarco e imbarco sui traghetti, minacciando di sospendere ogni tipo di attività nel caso in cui non arriveranno interventi risolutivi.