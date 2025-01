Dramma sulla statale tra Licola e Varcaturo: muore infermiera del 118 dell’Asl Napoli 2 Nord

POZZUOLI – Non è bastata la disperata corsa in ospedale per salvare la vita a Marilena Romano, 31 anni, infermiera in servizio presso il 118 dell’Asl Napoli 2 Nord. La donna è deceduta in seguito a un incidente avvenuto intorno alle 18:30 sulla SS 7 Quater, nei pressi dello svincolo di Varcaturo. Sul posto sono giunte un’ambulanza e l’automedica che in una corsa disperata l’hanno trasportata al pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, dove è spirata poco dopo. Secondo le prime ricostruzioni la Marilena Romano era in sella alla sua moto, una Kawasaki di grossa cilindrata, quando per motivi ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo per poi essere investita da un’auto che sopraggiungeva.

IL CORDOGLIO – Grande il cordoglio da parte di colleghi e amici che hanno raggiunto in serata il nosocomio flegreo per stringersi intorno ai genitori colpiti dall’immane dolore. La 31enne prestava servizio presso il 118 alla postazione di Marano. Appena due settimane fa era rimasta coinvolta in un altro incidente con l’ambulanza sulla quale si trovava, uscendo illesa.