QUARTO/ Interventi terminati: dopo nove anni riapre via Casalanno

QUARTO – Dopo 9 anni riapre via Casalanno, importante strada che collega i comuni di Quarto e Marano. L’arteria sarà percorribile a doppio senso di marcia. L’annuncio è stato dato dal sindaco di Quarto Antonio Sabino: «Un impegno che avevamo preso in campagna elettorale e che oggi possiamo dire di aver portato a compimento e mantenuto. – ha detto Sabino – Un grazie per l’impegno al presidente della commissione Lavori Pubblici e Urbanistica, Castrese Cavallo; all’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Iaquinto e all’Ufficio Tecnico guidato dall’ingegnere Antonio Di Criscio».