Schianto contro il cavalcavia a Pozzuoli: l’auto presa di nascosto da tre minori

POZZUOLI – C’erano tre minorenni a bordo dell’auto che questa notte si è schiantata contro il guardrail del cavalcavia di fronte al Tempio di Serapide di Pozzuoli. Sull’incidente indagano gli agenti del comando di Polizia Municipale di Pozzuoli. Secondo quanto ricostruito uno dei tre minori – ovviamente senza patente di guida – avrebbe preso di nascosto la Fiat Panda dei genitori per poi schiantarsi lungo il tragitto che li portava nel centro storico. I tre sono vivi per miracolo, salvati da un palo che ha evitato che l’auto finisse nel vuoto. Per recuperare il veicolo – andato completamente distrutto – è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I tre giovanissimi sono usciti illesi dal violento impatto.