Salva una donna dall’esplosione: il gesto eroico di un 17enne della comunità “Abete” di Licola

POZZUOLI – La dottoressa Francesca Mattera, con discrezione, accetta di raccontarci qualcosa in più su Mohamed, 17 anni, salito agli onori della cronaca per un gesto di straordinario coraggio. Il giovane fa parte della comunità “Abete” di Licola e l’altro ieri stava svolgendo la sua attività di tirocinio in un’autocarrozzeria di Villaricca, a pochi passi dall’edificio dove è avvenuta l’esplosione. Mohamed, dopo aver sentito le urla di una donna rimasta ferita, è corso in suo aiuto tirandola fuori dalle fiamme. «Non è la storia di un gesto isolato, né di un atto eroico nato per caso» spiega Mattera. «È la storia di un cammino costruito giorno dopo giorno. Di un ragazzo che, come tanti minori stranieri non accompagnati, ha attraversato confini geografici ed emotivi, lasciandosi alle spalle affetti, certezze e punti di riferimento.» Nelle sue parole non c’è retorica, ma consapevolezza.

LA STORIA – «Quando arrivano, spesso non hanno nulla, se non la forza del proprio viaggio e il desiderio di una vita migliore. E in quel desiderio c’è già tutto: la spinta a imparare, a integrarsi, a costruire. Il gesto che oggi viene raccontato è importante, certo. Ma è solo la punta di un iceberg molto più profondo, fatto di impegno quotidiano, responsabilità e crescita.» Poi si sofferma su ciò che, per lei, rappresenta il cuore di tutto: «Noi educatori lavoriamo spesso lontano dai riflettori, in spazi fatti di quotidianità, di piccoli passi, di fiducia costruita nel tempo. Il nostro compito non è cambiare il destino di questi ragazzi, ma camminare accanto a loro mentre imparano a costruirlo da soli. E in quel cammino, ogni conquista (anche la più silenziosa) ha un valore immenso.» Un racconto che non cerca l’eccezionalità, ma restituisce il valore della normalità costruita con fatica. «Il coraggio non nasce all’improvviso. Si forma nel tempo, nelle scelte silenziose, nella capacità di resistere e andare avanti. Ed è lì che, ogni giorno, questi ragazzi dimostrano davvero chi sono.» E forse è proprio qui che si nasconde il senso più profondo di questa storia: nel fatto che, dietro ogni gesto straordinario, esiste sempre un percorso invisibile fatto di cura, presenza e possibilità. Perché educare, in fondo, significa questo: credere ogni giorno in qualcosa che ancora non si vede, e avere la responsabilità (e il privilegio) di accompagnarlo mentre prende forma, fino a quando quel futuro, un giorno, smette di essere promessa e diventa realtà.