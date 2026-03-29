Caso rilancia «Si al Campo Largo, no a Manzoni sindaco»

POZZUOLI – Per chi non l’avesse capito, il messaggio è stato ribadito anche a Villa Avellino «Si al campo largo, no a Manzoni sindaco». Messaggio che va letto decodificando parole ed azioni. Poche a dir la verità, per quanto concerne Pozzuoli. Ma ci sta, visto il ritorno in pompa magna dopo 4 anni di “non pervenuto”. Intanto, però, ieri mattina il Movimento 5 Stelle ha messo il primo mattone verso la ridefinizione di un nuovo Campo Largo. O di un secondo Campo Largo, a seconda di come lo si voglia definire. D’altronde non si potrebbe fare diversamente, visti gli equilibri regionali e nazionali.

LA LEADERSHIP – Tornando a Pozzuoli Caso&C. non sono intenzionati a mettere in discussione la leadership del Partito Democratico all’interno del Campo Largo, bensì la ricandidatura di Gigi Manzoni a sindaco della città. Il punto è proprio questo. I grillini ritengono fallimentare questa amministrazione e chiedono semplicemente un nome alternativo. Nulla di più, visto che sono consapevoli di non avere la forza – in termini di voti – per contrastare e mettere in discussione il PD che unito o spaccato ad ogni tornata ha messo insieme 8mila e passa voti.

IL CAMPO LARGO – Antonio Caso lo sa e, facendo leva sul malcontento che si.vive in città, ha sferrato il primo silenzio attacco. Caso è anche consapevole delle fibrillazioni all’interno del consiglio comunale confermate ieri da una serie di presenze a Villa Avellino: parliamo di consiglieri di opposizione, forze politiche territoriali, tre consiglieri del PD e uno di maggioranza. Per certi versi un Campo Largo nel Campo Largo.