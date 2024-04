Schianto auto-camion a Varcaturo: grave 60enne – LE FOTO

VARCATURO – Un grave incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio in via Ripuaria, a Varcaturo. Nell’impatto sono rimasti coinvolti un camion e un’auto. Ad avere la peggio è stato proprio l’automobilista. Si tratta di un 60enne residente a Giugliano che è stato trasferito in codice rosso presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. L’uomo, a causa del violento scontro, è rimasto intrappolato tra le lamiera della sua vettura e per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Le sue condizioni sono ritenute serie ma non è in pericolo di vita.

