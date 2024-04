Tutela ambientale, Pozzuoli ORA: «Soddisfatti per il sostegno alla proposta Rigenera»

POZZUOLI – Oltre cento le associazioni che in Campania hanno partecipato alla stesura della proposta di legge regionale “Rigenera”, che va nella direzione della tutela ambientale, per fronteggiare il cambiamento climatico e contro il consumo di suolo. «Dopo aver raccolto le firme in Piazza il 14 aprile, – afferma Raffaele Postiglione, portavoce del gruppo Pozzuoli ORA! – abbiamo deciso di portare in Consiglio Comunale a Pozzuoli la proposta di legge regionale. C’è chi ha abbandonato l’aula, ma siamo soddisfatti per l’approvazione. Della proposta RIGENERA condividiamo impostazione e principi in quanto punta ad ottenere risultati significativi su tante delle battaglie che ci hanno visto protagonisti sul territorio: dal contrasto al consumo di suolo all’incremento degli standard urbanistici, dall’acqua pubblica all’aumento fino al 50% delle spiagge libere. Alla vigilia del voto in Consiglio Regionale per le modifiche alla legge urbanistica, ennesimo via libera al cemento, – conclude Postiglione – la presa di posizione del Consiglio Comunale di Pozzuoli è un segnale in controtendenza, ma nella giusta direzione».

IL SOSTEGNO – La proposta, portata all’attenzione dell’assise cittadina da Pozzuoli ORA!, ha incontrato il sostegno e l’avallo di tutti i consiglieri presenti. «Siamo soddisfatti che la città di Pozzuoli sia tra i comuni che hanno sostenuto la proposta – afferma Riccardo Volpe, consigliere comunale di Pozzuoli ORA. – La proposta è stata condivisa da molti gruppi consiliari di maggioranza ed opposizione. È necessario che le istituzioni e la politica si mobilitino per supportare e sostenere la proposta di legge regionale Rigenera, ma soprattutto siano parte attiva contro il cambiamento climatico e contro il consumo di suolo. Proveremo nei prossimi mesi – conclude Volpe – a dare concretezza a Pozzuoli a quello che l’intero consiglio comunale ha sostenuto con il voto di ieri».