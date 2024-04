POZZUOLI/ Maggioranza risicata in consiglio comunale: il sindaco Manzoni minaccia le dimissioni

POZZUOLI – Ventiquattro ore ad alta tensione per il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, che dopo i fatti avvenuti ieri in consiglio comunale questa mattina ha minacciato le dimissioni davanti a consiglieri, assessori, dirigenti e ai suoi più stretti collaboratori presenti negli uffici della palazzina sette. Il motivo alla base del nervosismo del primo cittadino sono le défaillance mostrate ieri dalla sua maggioranza, rimasta con appena dodici consiglieri già prima dell’inizio della discussione sui debiti fuori bilancio. A tenerla in vita è stato il senso di responsabilità del consigliere di opposizione Riccardo Volpe il quale, con la sua presenza, ha permesso di proseguire i lavori evitando alla maggioranza-Manzoni una figuraccia in termini politici.

L’IRA DEL SINDACO – Le prime avvisaglie di tensione erano arrivate già ieri sera quando il sindaco aveva riunito tutti i capigruppo al termine dell’assise. Stamattina poi l’esplosione della rabbia: davanti a tutti ha minacciato le dimissioni se non si cambia registro. Ira che non ha risparmiato nemmeno due suoi fedelissimi: Salvatore Caiazzo e Maria Rosaria Testa. Una situazione su cui gravano i diffusi “mal di pancia” all’interno della maggioranza che il sindaco e il suo capo di gabinetto Elio Buono faticano a gestire. Inoltre sulle spalle di Manzoni pesano una lunga serie di deleghe che ha deciso di non assegnare agli assessori (ne manca ancora uno in rosa) e che non fanno altro che aumentare ulteriormente il peso delle responsabilità, in controtendenza con quel “Noi” tanto decantato in campagna elettorale. Tornando alla cronaca della mattina ad alta tensione, comunque c’è chi giura che un sindaco così arrabbiato a Pozzuoli non lo si vedeva da molto tempo.