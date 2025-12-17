Scempio nel centro storico di Pozzuoli: asfalto gettato sui sampietrini, strada rovinata – LE FOTO

POZZUOLI – Scempio in corso nel centro storico di Pozzuoli dove in seguito ad alcuni lavori lungo la strada gli operai stanno gettando asfalto sui sampietrini. Sta accadendo in Corso Garibaldi, in una delle zone più suggestive e storiche della città. Il getto di asfalto sta rovinando il particolare manto stradale, che ora è ricoperto da una lunga linea nera. Uno scempio a cui, per il momento, nessuno ha ancora messo fine nonostante gli annunci, nelle scorse settimane, degli assessori ai lavori pubblici e alla mobilità del comune di Pozzuoli che a più riprese avevano annunciato sanzioni per le ditte che deturpano le strade. In questo caso, però, si tratta di un intervento che avrebbe richiesto maggiore delicatezza e attenzione, vista la particolarità e la storicità di Corso Garibaldi. Circostanze, purtroppo, di cui nessuno ha tenuto conto.