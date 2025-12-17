Scontro tra il comune di Bacoli e la Marina: la spiaggia rischia di diventare zona militare

BACOLI – Non tarda ad arrivare la presa di posizione della Marina Militare dopo il blitz di ieri mattina del Comune di Bacoli allo stabilimento della Marina Militare di Miseno. I militari hanno subito raggiunto sindaco e dirigenti del Demanio al Municipio di piazza Marconi per intimare al comune la rimozione dei cartelli “spiaggia libera” dinanzi alle grate dello stabilimento militare. La Marina, in una riunione molto accesa, ha ribadito al sindaco che l’area in questione “fa parte della concessione della Base Logistica” e, dunque, non utilizzabile come spiaggia libera. Nella foto in allegato all’articolo, vi mostriamo l’area tinteggiata di verde fino alla battigia che dimostrerebbe “la perimetrazione della concessione militare della base logistica anche in ragione del DPCM del 1995”.

LO SCONTRO – Dopo il post sui social del sindaco di ieri sera, la situazione è, ulteriormente peggiorata. I militari hanno intimato al Comune la rimozione immediata del cartello, lasciando ai carabinieri del Comando di Nisida il controllo e l’eventuale esecuzione forzata sulla dismissione della cartellonistica, presumibilmente abusiva secondo la Marina Militare. Ai carabinieri è stato anche demandato di relazionare sull’accaduto, evidenziando l’intrusione non autorizzata in zona militare. Ma stamattina proprio i militari, evidentemente adirati dall’ennesimo post accusatorio del sindaco, avrebbero deciso di rompere gli indugi e avrebbero comunicato al Comune di voler delimitare l’intera spiaggia in zona militare, fino alla battigia. Quindi, di fatto, peggiorando la possibilità di movimento per i cittadini sull’arenile di Miseno. Non è esclusa per il comune anche una possibile sanzione amministrativa per l’infrazione dell’auto di servizio in spiaggia.

LE RAGIONI DEL COMUNE – Dal Municipio di Piazza Marconi, intanto, stanno cercando di capire se ci sono margini per controbattere l’intimazione dei militari, magari mettendo sul tavolo nuovi documenti. Intanto continua con l’opera di installazione dei cartelli. Questa mattina le tabelle sono state posizionate anche sull’arenile dell’Esercito e dell’Aeronautica.