Nuovo “Piano Spiagge” a Pozzuoli, comitato dei cittadini presenta 42 osservazioni

POZZUOLI – Il gruppo Mare Libero Pozzuoli ha presentato 42 osservazioni al Piano Attuativo di Utilizzazione del Demanio Marittimo (PAD) – “Piano Spiagge” del Comune di Pozzuoli, nell’ambito della fase di partecipazione pubblica. Il Piano approvato dalla Giunta si presenta, nel complesso, conservatore rispetto all’esistente. “Tanti gli aspetti negativi – fa sapere il gruppo con una nota – : manca un’idea di rigenerazione della costa, non si prevede la diminuzione di strutture e cemento, non ci sono progetti di riqualificazione o di gestione pubblica di una parte dell’arenile, non si amplia l’accessibilità al mare e i servizi pubblici essenziali restano demandati ai privati. Da sottolineare invece positivamente aver messo nero su bianco quanto previsto dalla legge ossia che nessuno può limitare l’accesso al mare e il libero transito anche attraverso le spiagge in concessione o vietare consumo di cibo proprio; positiva la suddivisione in concessioni di minor estensione; la possibilità di calmierare i costi per alcune categorie; aver precisato che lasciare i propri indumenti sulla battigia per andare a fare il bagno non costituisce occupazione vietata dalla legge.”