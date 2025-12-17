La Maga Dance di Pozzuoli conquista medaglie in Bulgaria

BURGAS – Nell’affascinante Burgas, città bulgara, si è svolto il Burgas European Trophy. La Maga Dance ha partecipato a un event Internazionale di grande rilievo rappresentando l’Italia e portando a casa medaglie d’oro e di bronzo, ma soprattutto emozioni indescrivibili, ballando in una pista di grande prestigio, sfidando atleti di altissimo livello provenienti da tutta Europa. L’insegnante Carol Preziuso con grande orgoglio ha potuto ammirare i suoi allievi sul podio.

LE MEDAGLIE – Francesca Longobardo: primo posto (medaglia d’oro nella specialità solo latin); ⁠Giada Ciotola terzo posto (medaglia di bronzo nella specialità solo latin); ⁠Sara Loffredo (medaglia d’oro nella specialità solo latin). Carol, l’insegnate di queste strepitose allieve ha dichiarato: “La preparazione dei miei allievi richiede tanto impegno e sacrificio ma io con loro e per loro sono pronta ad affrontare qualsiasi sfida pur di vederle brillare e raggiungere vette sempre più alte. Voglio ringraziare tutte le allieve ed i loro genitori per la fiducia che ripongono in me da anni. La Maga Dance alleva piccole Campionesse”.