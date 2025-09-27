Scappa dopo un incidente e si schianta: 40enne arrestato a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Valentino Scotti D’Antuono, 40enne di Monte di Procida, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso. I carabinieri della locale Stazione erano impegnati in un posto di controllo lungo via Panoramica, quando due auto si sono scontrate.

LA FUGA – Una delle vetture, quella che sembrava procedere ad alta velocità, ha proseguito la corsa senza prestare soccorso alla donna dell’altra auto. I Carabinieri l’hanno inseguito intimando più volte l’alt. Il conducente, incurante, ha continuato la fuga a forte velocità, imboccando una traversa di via Panoramica e perdendo nuovamente il controllo del mezzo, che è finito contro una ringhiera e sul marciapiede pedonale.

L’ARRESTO – Nonostante il danno la corsa è continuata e si è conclusa solo dopo circa 500 metri, quando la vettura, con una ruota forata, è stata raggiunta e bloccata dai Carabinieri. Scotti D’Antuono ha tentato la fuga a piedi, ma è stato immediatamente fermato e arrestato. L’arrestato è ora in attesa di giudizio.