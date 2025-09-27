«Rifiuti non prelevati a Pozzuoli: assordante silenzio delle istituzioni»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile Redazione, da giorni nei parchi di via Modigliani a Pozzuoli sono costretti a convivere con cumuli di immondizia, soprattutto plastica, che restano abbandonati sui marciapiedi o all’interno degli stabili, senza che nessuno provveda al ritiro. La ditta De Vizia, incaricata del servizio, continua a collezionare ritardi intollerabili, trasformando una strada residenziale in una discarica a cielo aperto. I cittadini, che ogni anno pagano tasse salatissime per un servizio che dovrebbe essere garantito e puntuale, si ritrovano ancora una volta vittime di inefficienze croniche e di una gestione approssimativa. È inaccettabile che, nonostante le segnalazioni, nessuno si faccia avanti a fornire spiegazioni. Il silenzio delle istituzioni è assordante: né il Comune né gli uffici preposti hanno rilasciato comunicati ufficiali, né si sono presi la responsabilità di informare i residenti su cause e tempi di risoluzione del problema. Una mancanza di trasparenza che aumenta l’esasperazione e la sfiducia nei confronti di chi dovrebbe tutelare la vivibilità del territorio. Monteruscello oggi è l’emblema di una gestione fallimentare: i cittadini rispettano le regole della raccolta differenziata, ma la loro collaborazione viene puntualmente tradita da chi ha il compito di garantire il servizio. È ora che De Vizia risponda del proprio operato e che il Comune di Pozzuoli smetta di nascondersi dietro al silenzio, restituendo dignità e decoro ad un quartiere che non merita di essere sepolto sotto i rifiuti.» (S.I.)